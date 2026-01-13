I principali banchieri centrali mondiali hanno manifestato solidarietà nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. Un gesto di unità nel fronteggiare le sfide economiche attuali, con tutti i leader delle banche centrali che si sono schierati contro le posizioni di Donald Trump. La coesione tra le istituzioni finanziarie evidenzia l'importanza di un approccio coordinato per mantenere la stabilità economica globale.

I principali banchieri centrali a livello internazionale hanno espresso pieno sostegno al presidente della Federal Reserve, Jerome H. Powell, finito sotto indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Al centro della presa di posizione congiunta c’è la difesa dell’indipendenza delle banche centrali, indicata come elemento chiave per garantire la stabilità economica e finanziaria. La difesa dell’indipendenza delle banche centrali. «Esprimiamo la nostra piena solidarietà al Sistema della Federal Reserve e al suo presidente, Jerome H. Powell. L’indipendenza delle banche centrali è un pilastro fondamentale della stabilità dei prezzi, finanziaria ed economica, nell’interesse dei cittadini che serviamo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fed, Bce e governatori delle banche centrali: piena solidarietà a Powell, tutti contro Trump

