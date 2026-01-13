Fed indagine penale contro Powell
L'ufficio del procuratore distrettuale di Columbia ha avviato un'indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. La vicenda riguarda presunti aspetti delle sue attività professionali, senza ancora dettagli ufficiali. La notizia evidenzia l'attenzione delle autorità su eventuali irregolarità legate alle funzioni di Powell, in un contesto di crescente interesse pubblico e mediatico.
L'ufficio del procuratore distrettuale di Columbia ha aperto un'indagine penale sul presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Al centro, la ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede della Fed a Washington e il sospetto che Powell abbia mentito al Congresso sulla portata del progetto. A rivelarlo è stato il New York Times, aggiungendo che l'inchiesta è stata approvata a novembre da Jeanine Pirro, storica alleata di Donald Trump, nominata a capo dell'ufficio l'anno scorso. Aumenta, dunque, la campagna di pressione per convincere il capo della banca centrale Usa a dimettersi prima della scadenza del suo mandato a maggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
