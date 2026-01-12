Il caso Powell travolge la Fed | indagine penale e tensioni con Trump

Il caso Powell ha suscitato grande attenzione nel settore finanziario, poiché il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha annunciato di essere sotto indagine penale da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Questa situazione ha generato tensioni con l’amministrazione Trump e sollevato interrogativi sul futuro della politica monetaria e sulla stabilità delle istituzioni finanziarie statunitensi.

Scossone alla Fed. Il presidente della banca centrale americana, Jerome Powell, ha reso noto di essere sotto inchiesta penale da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. “Venerdì, il Dipartimento di Giustizia ha notificato alla Federal Reserve citazioni in giudizio da parte di un gran giurì, minacciando un’incriminazione penale in relazione alla mia testimonianza davanti alla Commissione bancaria del Senato lo scorso giugno. Tale testimonianza riguardava in parte un progetto pluriennale di ristrutturazione degli storici edifici adibiti a uffici della Federal Reserve”, ha affermato Powell domenica sera. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il caso Powell travolge la Fed: indagine penale e tensioni con Trump Leggi anche: L’indagine sul capo della Fed Powell: «È una vendetta di Trump» Leggi anche: Fed, Trump: "Vorrei sostituire subito Powell, ma mi trattengono" | La legge sul caso Epstein verso l'ok della Casa Bianca La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Scontro totale Fed-Casa Bianca, aperta un'indagine contro Powell. Ora rischia un'incriminazione penale - Il presidente della banca centrale ha detto domenica che i procuratori federali hanno aperto un’in ... affaritaliani.it

Gli USA celebreranno la “Dichiarazione di Dipendenza”. L’ultimo baluardo di un’economia capitalista liberale cade quando la politica dispone della moneta. E in questo caso la moneta é il dollaro, la cui stabilità è pilastro finanziario mondiale. Almeno finché l’ x.com

Presidente Federal Reserve respinge minaccia accuse penali: tutti pretesti L’11 gennaio, ora locale, Jerome Powell, presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti, ha dichiarato che il Dipartimento di Giustizia USA ha emesso un mandato di comparizione - facebook.com facebook

