Dalla BCE alla Bank of Japan | le prossime mosse delle banche centrali

Dopo il meeting della Fed, l’attenzione si sposta sulle prossime mosse delle principali banche centrali mondiali. Con decisioni attese dalla BCE, dalla Banca d’Inghilterra e dalla Bank of Japan, il panorama finanziario si prepara a nuovi scenari di politica monetaria che potrebbero influenzare i mercati globali.

Lasciato alle spalle il meeting della Fed la scorsa settimana, la settimana entra nel vivo con le decisioni delle tre più importanti banche centrali al mondo dopo quella statunitense: BCE, Banca d’Inghilterra e Bank of Japan. Tre incontri e tre visioni (e decisioni) diverse ed anche opposte da parte dei responsabili della politica monetaria, in risposta alle differenti condizioni economiche e alle prospettive di inflazione. E proprio sulle prospettive del 2026 si giocherà il futuro della politica monetaria, mentre il 2025 si avvia a conclusione. BCE verso tassi fermi con due visioni sul 2026. La BCE annuncerà oggi tassi d’interesse fermi sugli attuali livelli: tasso sui depositi al 2%, tasso repo al 2,15% e tasso interbancario al 2,40%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

