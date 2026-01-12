Indagato Powell governatore della Fed

È stata avviata un’indagine penale nei confronti della Federal Reserve e del suo governatore, Jerome H. Powell. L’inchiesta mira a chiarire eventuali responsabilità e comportamenti illeciti legati alle decisioni della banca centrale statunitense. La notizia solleva interrogativi sulla gestione e sulla trasparenza delle istituzioni finanziarie più influenti al mondo.

Indagato Powell, governatore della Fed. Lui replica: "Un'intimidazione" - Powell: "Ci attacca perché decidiamo in base ai dati economici e non sotto dettatura politica" ... msn.com

Indagato Jerome Powell. Per il governatore "è un pretesto per intimidire la Federal Reserve" - L'ufficio del procuratore distrettuale del distretto di Columbia ha avviato un'indagine penale nei confronti del presidente della Fed ... huffingtonpost.it

#Trump, sfida senza precedenti al capo della #FederalReserve : indagato il governatore #Powell. Lui: «Intimidazione, noi restiamo indipendenti». Volano le quotazioni di oro e argento x.com

