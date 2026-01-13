Febbre a 40 gradi ma evitate gli antibiotici

In presenza di febbre a 40 gradi durante il picco influenzale, è importante evitare l’uso inappropriato di antibiotici. La diffusione di varianti influenzali più aggressive, soprattutto con l’arrivo delle scuole, richiede attenzione e corretta gestione dei sintomi. Consultare sempre un medico per un’adeguata diagnosi e trattamento, evitando automedicazioni che potrebbero essere dannose.

Siamo nel bel mezzo del picco influenzale spinto anche dai freddi mattutini che riducono le difese delle alte vie respiratorie, gira una variante che sfugge al vaccino e con la riapertura delle scuole i contagi sono pronti a salire. Brutte notizie per le famiglie alle prese con i malanni di stagione che ancora per tutto il mese ci vedranno combattere con febbre alta, tosse persistente e virus gastro intestinale. "Già dalle vacanze di Natale siamo nella fase stabile di crescita – spiega il dottor Nasorri, segretario provinciale Fimmg Arezzo – in cui non vediamo un incremento del numero ma una costante di pazienti tutti i giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

