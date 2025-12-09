Gli antibiotici causano affaticamento?

Gli antibiotici, fondamentali per combattere le infezioni, sono ampiamente utilizzati anche in Italia, che si colloca al quinto posto in Europa nel loro consumo. Tuttavia, alcuni pazienti segnalano effetti collaterali come affaticamento, sollevando interrogativi sui possibili impatti di questi farmaci sul benessere durante il trattamento.

L'Italia è al quinto posto tra i maggiori consumatori di antibiotici in Europa. Sebbene questi farmaci siano essenziali per il trattamento delle infezioni batteriche, molti pazienti riferiscono di sentirsi esausti durante il trattamento. Mito o realtà? Amoxicillina, macrolidi, cefalosporine: cos'è un antibiotico? A cosa serve?. Un antibiotico è un medicinale utilizzato per curare le infezioni causate da batteri. Gli antibiotici sono classificati in diverse famiglie in base alla loro struttura chimica e al meccanismo d'azione: Le penicilline (come l'amoxicillina o la penicillina G) vengono prescritte per trattare numerose infezioni batteriche, comprese quelle causate da batteri Gram-positivi ( tonsillite batterica, infezioni otorinolaringoiatriche, urinarie, dentali, ecc.