Colpi Bassetti la rubrica | influenza evitate gli antibiotici | Video
Appuntamento sul Secolo XIX online con la rubrica Colpi Bassetti. In dialogo con Guido Filippi, il professore e direttore di Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ogni venerdì espone un tema sanitario di attualità. Ilsecoloxix.it
Influenza, Bassetti: «Oltre 15 milioni di casi». Sintomi e quando vaccinarsi
Influenza, Bassetti: «Oltre 15 milioni di casi». Sintomi e quando vaccinarsi - «Sarà una stagione forte, intorno alle 15 milioni di persone potranno essere colpite dall'influenza», così il virologo Matteo Bassetti. ilgazzettino.it
Bassetti: «Covid e influenza? Ecco i sintomi per distinguerli». L'analisi dell'infettivologo - Con l'arrivo dell'autunno e il primo vero cambio di stagione, tornano anche i malanni tipici di questo periodo: raffreddori, mal di gola, tosse, febbre. leggo.it
Bassetti - L’influenza è partita in tutto con il botto (06.11.25)