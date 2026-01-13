Famiglia nel bosco parla la nuova maestra | Non giudicherò ho accettato perché ho a cuore i bambini

Lidia Camilla Vallarolo, ex insegnante di Vasto, assumerà il ruolo di maestra per tre bambini cresciuti nei boschi di Chieti, ora affidati a una casa famiglia. Con un approccio basato sull’ascolto e sull’accoglienza, la sua scelta riflette l’importanza di un ambiente educativo privo di giudizi, dove il benessere dei bambini resta al centro. La sua presenza si inserisce in un percorso di continuità e cura, nel rispetto delle esigenze di ogni bambino.

Sarà Lidia Camilla Vallarolo, ex maestra di Vasto, a seguire i tre bimbi cresciuti nei boschi di Chieti e ora in casa famiglia. La docente in pensione seguirà i minori a partire da oggi, martedì 13 gennaio, nella struttura protetta di Vasto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

