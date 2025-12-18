La maestra dei bimbi nel bosco | Non li ho ancora visti lezioni a casa ma serve anche il doposcuola

In un angolo di Chieti, tre piccoli cresciuti nel bosco e attualmente in casa famiglia sperano di tornare a casa per Natale. La maestra, che li ha sempre seguiti, sottolinea l'importanza di un doposcuola per il loro sviluppo, anche se ancora non li ha visti di persona. Mentre si attende la decisione dei giudici, il loro futuro rimane incerto, tra speranze e incertezze.

Si attende la decisione dei giudici che sono chiamati a decidere se i 3 bimbi cresciuti nei boschi di Chieti attualmente in casa famiglia potranno tornare a casa per Natale. I genitori si sarebbero dimostrati aperti alle richieste relative alla ristrutturazione della casa, i vaccini e le lezioni con un'insegnante qualificata, la consigliera comunale Rossella D'Alessandro, intervistata da Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Il “piano” per riportare i bimbi nella casa nel bosco a Chieti: bagno con fitodepurazione e una stanza in più Leggi anche: Famiglia nel bosco, la casa offerta da Armando per far tornare i bimbi coi genitori: “A Nathan è piaciuto tutto” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La maestra dei bimbi nel bosco: Non li ho ancora visti, lezioni a casa ma serve anche il doposcuola; Bimbi nel bosco, la maestra D’Alessandro: «Felice di aiutarli, è la priorità»; Palmoli, c’è una maestra pronta a fare scuola a domicilio ai bimbi della famiglia nel bosco; Famiglia nel bosco, i genitori cedono su vaccini e maestra a casa. La tutrice dei bambini: «Stanno imparando solo ora l'alfabeto e socializzano. La maestra dei bimbi nel bosco: “Non li ho ancora visti, lezioni a casa ma serve anche il doposcuola” - Si attende la decisione dei giudici che sono chiamati a decidere se i 3 bimbi cresciuti nei boschi di Chieti attualmente in casa famiglia potranno tornare ... fanpage.it

Famiglia del bosco, le parole della tutor e il futuro dei bambini: staranno insieme a Natale? - A due giorni dall’udienza in Corte d’Appello, la tutor nominata dal Tribunale ha evidenziato lacune nell’istruzione. vanityfair.it

Palmoli, il restauro della casa nel bosco è un “progetto fantasma”. Ma spunta la maestra per le lezioni a domicilio: “Sono pronta” - Famiglia del bosco, non si sblocca il caso di Nathan e Catherine, la coppia anglo- quotidiano.net

