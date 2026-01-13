Famiglia nel bosco | maestra in pensione si occuperà del recupero linguistico dei figli Ma i genitori puntano su un dopo scuola vicino al casale

Una famiglia nel bosco affida i propri figli a un’insegnante in pensione di Vasto, che si occuperà del loro recupero linguistico. Parallelamente, i genitori hanno scelto un doposcuola nelle vicinanze del casale, per garantire un supporto educativo più strutturato. La presenza di un’educatrice esperta mira a favorire il percorso di crescita e apprendimento dei bambini in un ambiente tranquillo e controllato.

L'insegnante che seguirà i tre bambini allontanati dalla famiglia è una docente in pensione residente a Vasto, in provincia di Chieti. È stata scelta per occuparsi direttamente della loro istruzione all'interno della casa famiglia che attualmente li ospita, la stessa struttura dove si trova anche la madre. La decisione è stata presa per garantire una continuità educativa senza richiedere spostamenti o cambi di ambiente.

