Famiglia nel bosco arriva la scuola per i figli dei Trevallion | al via le lezioni con una maestra in pensione Insegnerò loro a leggere e scrivere

Domani, martedì 13 gennaio, prende avvio il percorso scolastico dei figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, conosciuti come la “famiglia nel bosco”. Le lezioni si svolgeranno con una maestra in pensione, che insegnerà ai bambini a leggere e scrivere. Un'iniziativa che segna un passo importante nella loro vita, all’interno di un contesto familiare che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Inizia domani, martedì 13 gennaio, il percorso scolastico dei tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, la coppia anglo-australiana finita al centro delle cronache come la “ famiglia nel bosco ”. A occuparsi della loro istruzione sarà Lidia Camilla Vallarolo, insegnante in pensione di 66 anni originaria di Vasto, scelta per seguire i bambini all’interno della casa famiglia dove sono stati collocati. La maestra terrà lezione cinque mattine a settimana nella struttura protetta che ospita i tre minori, di 8 e 6 anni (i due gemelli). Un percorso educativo che parte praticamente da zero e che arriva dopo settimane di ritardi e difficoltà organizzative. 🔗 Leggi su Open.online

