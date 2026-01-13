Famiglia nel Bosco casa famiglia e scuola | la maestra rompe il silenzio

A Chieti, è stato avviato il percorso di scolarizzazione per tre minori accolti in una casa famiglia, segnando un passo importante nel loro percorso di crescita. Nel frattempo, rimane aperta la possibilità di un futuro ricongiungimento con la famiglia di origine. La scuola rappresenta un momento di stabilità e opportunità, mentre l’obiettivo resta quello di garantire il benessere e il supporto necessario ai minori coinvolti.

Chieti - Avviato il percorso di scolarizzazione per i tre minori accolti in casa famiglia, mentre resta aperta la speranza di un futuro ricongiungimento familiare. È iniziato il percorso scolastico dei tre figli della coppia anglo-australiana che fino a pochi mesi fa viveva in un casolare nel bosco. A seguire i bambini è una maestra in pensione, che ha assunto ufficialmente l'incarico nella casa famiglia dove i minori sono ospitati da circa due mesi, insieme alla madre, sistemata in un'area separata della struttura. "Speriamo nel ricongiungimento, è sempre bello", sono state le prime parole dell'insegnante, pronunciate nel giorno di avvio delle lezioni.

