Focolaio di meningite a Napoli l’ospedale smentisce i social | E’ falso
L'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli ha chiarito che non esistono focolai di meningite nella città. In risposta alle notizie circolate sui social e alle app di messaggistica, l’ospedale Cotugno, specializzato nelle malattie infettive, ha confermato l’assenza di casi di meningite da Neisseria meningitidis. La comunicazione mira a fornire informazioni ufficiali e a contrastare eventuali allarmismi ingiustificati.
(Adnkronos) – Non ci sono focolai di meningite a Napoli. Lo ha reso noto l'Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Cotugno specializzato nella cura delle malattie infettive, a proposito dell'allarme lanciato attraverso alcuni app di una presunta diffusione di casi di meningite da Neisseria meningitidis (meningococco). "I casi attualmente ricoverati presso l'Ospedale .
