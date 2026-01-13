Focolaio di meningite a Napoli l’ospedale smentisce i social | E’ falso

L'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli ha chiarito che non esistono focolai di meningite nella città. In risposta alle notizie circolate sui social e alle app di messaggistica, l’ospedale Cotugno, specializzato nelle malattie infettive, ha confermato l’assenza di casi di meningite da Neisseria meningitidis. La comunicazione mira a fornire informazioni ufficiali e a contrastare eventuali allarmismi ingiustificati.

