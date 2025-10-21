Falsi certificati psichiatrici per invalidità civile Legge 104 e Legge 68; intermediaria condannata Lo scandalo alla ASL di Latina

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una donna di Terracina è stata condannata per aver svolto il ruolo di intermediaria nella compravendita di falsi certificati psichiatrici rilasciati da un medico operante in una struttura pubblica della provincia di Latina. Secondo le sentenze di primo e secondo grado, la donna metteva in contatto i richiedenti con lo psichiatra compiacente dell’ ASL di Latina, che dietro compenso forniva documenti non veritieri. In almeno un caso il certificato sarebbe stato rilasciato per 100 euro, senza visita del paziente. A cosa servivano i certificati. I certificati falsi venivano utilizzati per giustificare assenze dal lavoro o per ottenere benefici legati a condizioni psichiatriche, come invalidità civile, Legge 104 e Legge 68. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

