Falsi certificati psichiatrici per invalidità civile Legge 104 e Legge 68; intermediaria condannata Lo scandalo alla ASL di Latina
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una donna di Terracina è stata condannata per aver svolto il ruolo di intermediaria nella compravendita di falsi certificati psichiatrici rilasciati da un medico operante in una struttura pubblica della provincia di Latina. Secondo le sentenze di primo e secondo grado, la donna metteva in contatto i richiedenti con lo psichiatra compiacente dell’ ASL di Latina, che dietro compenso forniva documenti non veritieri. In almeno un caso il certificato sarebbe stato rilasciato per 100 euro, senza visita del paziente. A cosa servivano i certificati. I certificati falsi venivano utilizzati per giustificare assenze dal lavoro o per ottenere benefici legati a condizioni psichiatriche, come invalidità civile, Legge 104 e Legge 68. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altre letture consigliate
Certificati psichiatrici falsi nella ASL Latina: i giudici emettono la sentenza definitiva - X Vai su X
A fronte del dilagare di falsi, di contraffazioni, di copie e di facili e discutibili attribuzioni, collezionisti, musei, gallerie e investitori non vogliono correre il rischio di acquistare opere accompagnate da vacillanti certificati. Come tentare di arginare questo stato e co - facebook.com Vai su Facebook
Falsi certificati per truffa assicurazioni, 48 in aula - E' partita oggi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'udienza preliminare per 48 indagati nell'inchiesta della Procura sammaritana sulle truffe alle compagnie assicurative, che nel dicembre ... Da ansa.it
Truffa e corruzione, da 10 a 100 euro per redigere falsi certificati di morte e accelerare la sepoltura: chiesto processo per 16 persone - Dai dieci ai cento euro per redigere falsi certificati di morte, necessari ad accelerare le pratiche di seppellimento. Si legge su roma.corriere.it
Certificati falsi per ottenere invalidità, 51 indagati - La Procura di Reggio Calabria ha chiuso le indagini nei confronti di 51 soggetti accusati di falso ideologico e materiale nonché per l'utilizzo, in sede di perizie medico- Da ansa.it