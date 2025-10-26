Centri medici fantasma per i certificati dei falsi incidenti | 5 indagati

Falsi certificati medici rilasciati da centri medici “fantasma”. Emerge da un’inchiesta dei pubblici ministeri Fabio Sozio e Marco Lojodice, della Procura di Napoli Nord, che nei giorni scorsi hanno notificato a 5 indagati il provvedimento di conclusione delle indagini preliminari.Nel mirino. 🔗 Leggi su Casertanews.it

