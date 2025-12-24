Netflix porta sul piccolo schermo la docuserie su Fabrizio Corona

24 dic 2025

Arriva su Netflix la docuserie “Fabrizio Corona: Io Sono Notizia”, un racconto senza filtri in cinque episodi.  Genio della comunicazione o manipolatore senza scrupoli? Vittima o carnefice? “Fabrizio Corona: Io Sono Notizia” è la docuserie in cinque episodi – in arrivo solo su Netflix dal 9 gennaio che ne ha diffuso il trailer – che . 🔗 Leggi su 2anews.it

