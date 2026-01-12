Fabrizio Corona su Netflix pagato con 793mila euro di fondi pubblici | il tax credit del MiC dietro Io sono notizia
Fabrizio Corona ha ricevuto 793mila euro di tax credit dal Ministero della Cultura per la sua docuserie su Netflix, intitolata
La docuserie di Fabrizio Corona su Netflix ha ricevuto 793mila euro di tax credit dal Ministero della Cultura di Alessandro Giuli, nonostante il film sia uscito in abbonamento su Netflix. Lo rivela La Verità. Ecco come funziona il sistema dei fondi pubblici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fabrizio Corona su Netflix pagato con 793mila euro di fondi pubblici: il tax credit del MiC dietro “Io sono notizia” - La docuserie di Fabrizio Corona su Netflix ha ricevuto 793mila euro di tax credit dal Ministero della Cultura di Alessandro Giuli, nonostante il film sia ... fanpage.it
Gli 800 mila euro di soldi pubblici per il doc di Fabrizio Corona su Netflix - Intanto sul Corriere della Sera il decano dei critici tv Aldo Grasso si pone la domanda delle domande: con che coraggio lo mandano in onda? msn.com
