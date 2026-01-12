Fabrizio Corona su Netflix pagato con 793mila euro di fondi pubblici | il tax credit del MiC dietro Io sono notizia

Fabrizio Corona ha ricevuto 793mila euro di tax credit dal Ministero della Cultura per la sua docuserie su Netflix, intitolata

La docuserie di Fabrizio Corona su Netflix ha ricevuto 793mila euro di tax credit dal Ministero della Cultura di Alessandro Giuli, nonostante il film sia uscito in abbonamento su Netflix. Lo rivela La Verità. Ecco come funziona il sistema dei fondi pubblici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

