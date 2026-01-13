Ex Ilva la tragedia dell’incuria Operaio precipita per 7 metri
Un incidente all’interno dello stabilimento Ex Ilva ha causato la caduta di un operaio da un’altezza di circa sette metri. La notizia, comunicata dal governo, esprime il cordoglio e la vicinanza ai familiari della vittima. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza sul lavoro e delle condizioni operative negli impianti industriali italiani.
La nota del governo è arrivata ieri in tarda serata. Poche parole a nome del sottosegretario Alfredo Mantovano che ha espresso anche per l'esecutivo «profondo cordoglio e vicinanza ai familiari
