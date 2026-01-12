Maxi richiesta di risarcimento danni dei commissari dell’ex Ilva ad ArcelorMittal | chiedono 7 miliardi per cattiva gestione

I commissari dell’ex Ilva hanno presentato una richiesta di risarcimento danni da 7 miliardi di euro ad ArcelorMittal, accusandola di cattiva gestione. La richiesta si inserisce nel contesto della gestione temporanea dell’impianto da parte del governo e delle controversie legali con il gruppo franco-indiano, che aveva acquisito l’azienda nel 2018. La vicenda evidenzia le tensioni tra le parti e le implicazioni per il futuro dello stabilimento.

Richiesta di risarcimento danni da 7 miliardi di euro dai commissari governativi che da due anni gestiscono l'ex Ilva ad ArcelorMittal, il gruppo franco indiano che l'aveva acquisita nel 2018 salvo poi annunciare il recesso dal contratto e, a valle di una battaglia legale rimanere azionista in coabitazione con Invitalia. Secondo una denuncia presentata questo mese al tribunale di Milano e visionata dal Financial Times, Acciaierie d'Italia ha citato in giudizio la controparte chiedendo un risarcimento per la " cattiva gestione " da parte di ArcelorMittal. La mossa arriva mentre il governo tratta con il fondo Flacks in vista di una nuova cessione del siderurgico.

