Taranto azienda dell’indotto ex Ilva | cessazione dell’attività licenziamento per 220 lavoratori il 15 dicembre Sindacati | primo effetto del piano Presidio notturno degli operai bloccate le statali
Semat sud, azienda dell’indotto ex Ilva, ha dato l’annuncio ieri pomeriggio alle organizzazioni sindacali. Il 15 dicembre cesserà l’attività, con il licenziamento collettivo di 220 lavoratori. Tutti a casa. Secondo le segreterie sindacali si tratta del primo effetto del piano “corto” che il ministro Urso ha presentato nelle scorse settimane e che le organizzazioni dei lavoratori ritengono inaccettabile perché senza prospettiva. I sindacati chiedono, una volta ancora, che venga subito convocato un tavolo a Palazzo Chigi. L'articolo Taranto, azienda dell’indotto ex Ilva: cessazione dell’attività, licenziamento per 220 lavoratori il 15 dicembre Sindacati: primo effetto del piano. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
