Taranto azienda dell’indotto ex Ilva | cessazione dell’attività licenziamento per 220 lavoratori il 15 dicembre Sindacati | primo effetto del piano

Noinotizie.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Semat sud, azienda dellindotto ex Ilva, ha dato l’annuncio ieri pomeriggio alle organizzazioni sindacali. Il 15 dicembre cesserà l’attività, con il licenziamento collettivo di 220 lavoratori. Tutti a casa. Secondo le segreterie sindacali si tratta del primo effetto del piano “corto” che il ministro Urso ha presentato nelle scorse settimane e che le organizzazioni dei lavoratori ritengono inaccettabile perché senza prospettiva. I sindacati chiedono, una volta ancora, che venga subito convocato un tavolo a Palazzo Chigi. L'articolo Taranto, azienda dell’indotto ex Ilva: cessazione dell’attività, licenziamento per 220 lavoratori il 15 dicembre Sindacati: primo effetto del piano proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

taranto azienda dell8217indotto ex ilva cessazione dell8217attivit224 licenziamento per 220 lavoratori il 15 dicembre sindacati primo effetto del piano

© Noinotizie.it - Taranto, azienda dell’indotto ex Ilva: cessazione dell’attività, licenziamento per 220 lavoratori il 15 dicembre Sindacati: primo effetto del piano

Contenuti che potrebbero interessarti

taranto azienda dell8217indotto exTaranto, azienda dell’indotto ex Ilva: cessazione dell’attività, licenziamento per 220 lavoratori il 15 dicembre Sindacati: primo effetto del piano - Semat sud, azienda dell’indotto ex Ilva, ha dato l’annuncio ieri pomeriggio alle organizzazioni sindacali. Riporta noinotizie.it

taranto azienda dell8217indotto exEx Ilva, risarcimento di 21 milioni per il Comune di Taranto - Nel giudizio civile d'appello condannati Fabio Riva e l'ex direttore dello stabilimento di Taranto, Luigi Capogrosso ... Lo riporta rainews.it

Ex Ilva, risarcimento di 21 milioni per Comune di Taranto - Ex Ilva, Corte d’Appello di Lecce condanna Riva e Capogrosso: 21 mln al Comune di Taranto. quotidianodelsud.it scrive

Taranto, il centrosinistra manda un messaggio a Emiliano: «L'accordo sull'ex Ilva non si può firmare» - La maggioranza che sostiene il sindaco dimissionario Piero Bitetti: «Condanniamo le violenze ma non ci sono le condizioni per tenere il Consiglio comunale di domani». Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Ex Ilva, firmata l’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti - Dopo una riunione fiume, iniziata martedì mattina, le amministrazioni nazionali e locali hanno raggiunto una intesa sul percorso di decarbonizzazione degli impianti dell’ex Ilva di Taranto. Secondo repubblica.it

taranto azienda dell8217indotto exEx Ilva, a Taranto fabbrica occupata e blocchi stradali. Urso convoca tavolo - Dopo le assemblee è partita l’occupazione dello stabilimento siderurgico al grido “vergogna, vergogna”. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Taranto Azienda Dell8217indotto Ex