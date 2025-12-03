Semat sud, azienda dell’indotto ex Ilva, ha dato l’annuncio ieri pomeriggio alle organizzazioni sindacali. Il 15 dicembre cesserà l’attività, con il licenziamento collettivo di 220 lavoratori. Tutti a casa. Secondo le segreterie sindacali si tratta del primo effetto del piano “corto” che il ministro Urso ha presentato nelle scorse settimane e che le organizzazioni dei lavoratori ritengono inaccettabile perché senza prospettiva. I sindacati chiedono, una volta ancora, che venga subito convocato un tavolo a Palazzo Chigi. L'articolo Taranto, azienda dell’indotto ex Ilva: cessazione dell’attività, licenziamento per 220 lavoratori il 15 dicembre Sindacati: primo effetto del piano proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto, azienda dell’indotto ex Ilva: cessazione dell’attività, licenziamento per 220 lavoratori il 15 dicembre Sindacati: primo effetto del piano