Evacuato il Municipio e anche gli altri uffici pubblici | folla in piazza Saffi

A causa di un’evacuazione, il Municipio e gli altri uffici pubblici di Forlì sono stati temporaneamente chiusi. In piazza Saffi si è formata una certa affluenza di persone, mentre le scuole comunali sono attualmente sotto ispezione da parte dei tecnici comunali. Finora, non sono state riscontrate criticità significative. La situazione è monitorata dalle autorità competenti, che forniranno aggiornamenti appena disponibili.

