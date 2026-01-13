Evacuato il Municipio e anche gli altri uffici pubblici | folla in piazza Saffi

A causa di un’evacuazione, il Municipio e gli altri uffici pubblici di Forlì sono stati temporaneamente chiusi. In piazza Saffi si è formata una certa affluenza di persone, mentre le scuole comunali sono attualmente sotto ispezione da parte dei tecnici comunali. Finora, non sono state riscontrate criticità significative. La situazione è monitorata dalle autorità competenti, che forniranno aggiornamenti appena disponibili.

Le scuole comunali di Forlì sono attualmente sotto ispezione dei tecnici comunali, che non segnalano grosse criticità. Sono state tutte evacuate come da protocollo e i ragazzi sono ancora fuori. Studenti ancora nei cortili anche nelle scuole superiori, a distanza di un'ora dall'intervento.

