Roma | Lega riscaldamenti spenti in scuole e uffici pubblici record negativo in municipio XII
A Roma, i riscaldamenti sono stati spenti nelle scuole e negli uffici pubblici della città, con il Municipio XII che registra il maggior numero di segnalazioni. Questa situazione evidenzia una problematica diffusa nella gestione degli impianti di riscaldamento pubblici, sollevando attenzione sulla necessità di interventi per garantire il benessere degli utenti e la regolarità dei servizi.
Gli impianti di riscaldamento sono stati “spenti in scuole e uffici pubblici in tutta la città, ma il Municipio XII si distingue per il record negativo di questo disservizio. Ancora una volta, l’assenza di programmazione e di controlli, che sono responsabilità dell’Amministrazione capitolina, costringe bambini, studenti e dipendenti comunali a vivere in condizioni di freddo estremo”. Questa è l’affermazione contenuta in una nota congiunta di Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, e Giovanni Picone, capogruppo in Municipio XII. “Numerose scuole dell’infanzia presenti nel Municipio sono prive di riscaldamento da diversi giorni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
