Corruzione a Cologno l' ex sindaco Angelo Rocchi sospeso dai pubblici uffici con gli altri indagati

L'ex sindaco di Cologno Monzese, Angelo Rocchi, è stato raggiunto dalla misura cautelare di sospensione dai pubblici uffici e divieto di esercizio delle propria professione. Lo ha deciso la gip di Monza, Silvia Pansini, nell'ambito dell'inchiesta per corruzione. Per l'attuale capogruppo di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Altre letture consigliate

Giuseppe Calabretta è al centro di un’inchiesta per corruzione a Cologno. Intanto resta capogruppo di FdI: devo ancora decidere se rinunciare all’incarico. - facebook.com Vai su Facebook

Corruzione elettorale, interrogato ex sindaco (#LegaLadrona) di Cologno Monzese Angelo Rocchi: la procura di Monza chiede l'arrestoanche di uno di #FratelliDiNdrangheta #Meloni - X Vai su X

Il Consigliere comunale Giuseppe Calabretta è stato sospeso dai pubblici uffici (insieme all'ex sindaco di Cologno, Angelo Rocchi) - Sono questi i nomi delle persone che sono state raggiunte dalla misura cautelare di sospensione dai ... Secondo monzatoday.it

Angelo Rocchi, ex sindaco di Cologno, è indagato per corruzione. Con lui un esponente di Fratelli d'Italia - L'indagine risale al 2023 ma nei giorni scorsi si sono svolti gli interrogatori di garanzia. Lo riporta milanotoday.it

Consulenze in cambio del sostegno. La gip sospende Calabretta dagli uffici e dalla professione - Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Brugherio è coinvolto nell’inchiesta per corruzione di Cologno Monzese. msn.com scrive