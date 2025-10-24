Corruzione a Cologno l' ex sindaco Angelo Rocchi sospeso dai pubblici uffici con gli altri indagati

Monzatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex sindaco di Cologno Monzese, Angelo Rocchi, è stato raggiunto dalla misura cautelare di sospensione dai pubblici uffici e divieto di esercizio delle propria professione. Lo ha deciso la gip di Monza, Silvia Pansini, nell'ambito dell'inchiesta per corruzione. Per l'attuale capogruppo di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

corruzione cologno ex sindacoIl Consigliere comunale Giuseppe Calabretta è stato sospeso dai pubblici uffici (insieme all'ex sindaco di Cologno, Angelo Rocchi) - Sono questi i nomi delle persone che sono state raggiunte dalla misura cautelare di sospensione dai ... Secondo monzatoday.it

corruzione cologno ex sindacoAngelo Rocchi, ex sindaco di Cologno, è indagato per corruzione. Con lui un esponente di Fratelli d'Italia - L'indagine risale al 2023 ma nei giorni scorsi si sono svolti gli interrogatori di garanzia. Lo riporta milanotoday.it

corruzione cologno ex sindacoConsulenze in cambio del sostegno. La gip sospende Calabretta dagli uffici e dalla professione - Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Brugherio è coinvolto nell’inchiesta per corruzione di Cologno Monzese. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Corruzione Cologno Ex Sindaco