Europei di pallanuoto 2026 | vittoria sottotono del Settebello contro la Slovacchia
Gli Europei di pallanuoto 2026 continuano con la vittoria del Settebello contro la Slovacchia, con un punteggio di 17-12. La squadra italiana, sotto la guida del CT Campagna, ottiene il secondo successo consecutivo, anche se alcune criticità emerse nel corso della partita suggeriscono che ci sono ancora aspetti da migliorare in vista delle fasi successive del torneo.
Il Settebello del CT Campagna conquista la seconda vittoria consecutiva agli Europei di pallanuoto 2026, superando un'agguerrita Slovacchia per 17-12, ma il risultato non basta a cancellare alcune perplessità emerse nel corso della gara. Dopo l'esordio convincente contro la Turchia, l'Italia era chiamata a confermare solidità e continuità, ma per quanto il risultato finale sorrida
