Segui in diretta l'incontro tra Italia e Slovacchia, valido per gli Europei di pallanuoto 2026. Il Settebello ottiene la seconda vittoria consecutiva con il risultato di 17-12. Restate aggiornati per gli sviluppi della competizione e preparatevi alla prossima partita contro la Romania, prevista giovedì alle 15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.16 Grazie per averci seguito e appuntamento a giovedì per la sfida contro la Romania alle ore 15.15. 19.14 Alcune statistiche della partita: 5 reti per Di Somma, 3 per Ferrero, Condemi e Bruni, 2 per Dolce e 1 per Alesiani. 19.13 Partita molto più complicata del previsto, molti gol concessi e tante occasioni mancate dal Settebello che ora si troverà di fronte la Romania del fortissimo portiere Tic giovedì prossimo. Finisce la partita Italia-Slovacchia 17-12. 1.07 Goooooooooooooooooool, Condemi di forza palo gol, Italia-Slovacchia 17-12. 1.30 Rete di Durik, non molla la nazionale slovacca, Italia-Slovacchia 16-12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 17-12, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: seconda vittoria per il Settebello!

