Escrementi di topi nei corridoi della scuola l' allarme dei genitori

Recenti segnalazioni hanno evidenziato la presenza di escrementi di roditori nei corridoi delle scuole IC Casalotti 85 e IC Boccea 590. La presenza di roditori rappresenta un problema di sicurezza e igiene per studenti e personale. La situazione solleva preoccupazioni sulla gestione degli ambienti scolastici e sull’efficacia delle misure di controllo adottate. È importante intervenire prontamente per garantire un ambiente sicuro e salubre per tutti.

Dopo le segnalazioni all’IC Casalotti 85 in merito alla presenza di roditori nell’istituto altre ne arrivano dall’IC Boccea 590, scuola limitrofa a quello che sarebbe dovuto essere il nuovo CAS di Casalotti, che non vedrà mai la luce. Un allarme lanciato da diversi genitori per un rientro dalle. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Allarme topi in classe. Scuola chiusa, tutti a casa scontro genitori-Comune Leggi anche: Mensa vigili del fuoco con escrementi di topi. Denuncia dei sindacati La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Allarme topi in classe: scuola chiusa, tutti a casa. Scontro genitori-Comune; Derattizzazione Efficace nelle Scuole di Pieve Emanuele: Garantire un Ambiente Sano per gli Studenti. Allarme topi in classe: scuola chiusa, tutti a casa. Scontro genitori-Comune - Polemica sulla prima ordinanza: "Non prevedeva lo stop totale ma solo parziale" ... msn.com

Topi a scuola e cancelli chiusi per i bimbi: scatta la derattizzazione - Oggi niente lezioni e anche domani in realtà per consentire le opere di derattizzazione visto che i roditori sono stat ... civonline.it

Castelfranco, escrementi di topo a scuola: scatta l’allarme - Castelfranco, 21 novembre 2024 – Escrementi di topo a terra, in tutti gli ambienti della struttura ma anche negli armadietti e tra i giochi dei bambini. ilrestodelcarlino.it

Topi ed escrementi nella scuola dell'infanzia: bambini trasferiti - facebook.com facebook

Livorno, escrementi di topo in una scuola: sospeso il servizio mensa x.com

