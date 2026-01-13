Allarme topi in classe Scuola chiusa tutti a casa scontro genitori-Comune

Da venerdì scorso, le scuole King e Collodi sono state temporaneamente chiuse a causa di un problema di infestazione di topi. La decisione, presa per garantire la sicurezza degli studenti e del personale, prevede interventi di disinfestazione che richiedono la chiusura delle strutture fino al termine delle operazioni. La situazione ha suscitato discussioni tra genitori e amministrazione comunale, nel rispetto delle norme di tutela sanitaria e ambientale.

Scuole chiuse per topi. Da venerdì scorso e fino ad oggi le scuole King e Collodi resteranno chiuse per consentire la disinfestazione dei locali. Una chiusura che arriva dopo una querelle fra comitato genitori e amministrazione comunale. "I genitori degli alunni della scuola King hanno avuto una bella sorpresa: il plesso della scuola elementare sarebbe rimasto chiuso perchè erano stati trovati escrementi e tracce di passaggio di topi all’interno della scuola - spiega Nicola Torri uno dei genitori del comitato -. Quello che mi ha lasciato di stucco sono state le risposte tese a limitare l’impatto più che a risolvere il problema da parte dell’Amministrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allarme topi in classe. Scuola chiusa, tutti a casa scontro genitori-Comune Leggi anche: Allarme topi, scuola chiusa a Matierno: attivata procedura di sanificazione Leggi anche: Ieri in Campania: allarme topi, chiusa scuola. Madre derubata mentre prega sulla tomba del figlio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Si rompe uno scarico, cattivi odori e acqua nera: allarme alle Pambera, scuola evacuata - Coinvolte tre sezioni, tra Nido e Infanzia: al mattino ecco i cattivi odori. msn.com

Allarme degrado (topi e non solo) per il laghetto di piazza d'Armi: in arrivo la derattizzazione - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.