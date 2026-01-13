' Epidemia' tra i netturbini dopo il passaggio di cantiere | il Comune indaga
Il Comune ha avviato un’indagine in seguito a un aumento di assenze tra i netturbini, dopo il passaggio di un cantiere nelle vicinanze. Quasi la metà degli operatori non si è presentata al lavoro, sollevando preoccupazioni sulla possibile diffusione di malattie o altri problemi di salute. L’amministrazione sta verificando le cause di questa situazione per garantire il regolare svolgimento del servizio di raccolta rifiuti.
Una sorta di ‘epidemia’ sembra aver colpito gli operatori che si occupano della raccolta dei rifiuti, al punto da risultarne assenti dal servizio ben 12 sui 23 totali. Ciò sta comportando disagi al servizio e il Comune di Casagiove è intenzionato a fare piena luce sulla vicenda, soprattutto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
