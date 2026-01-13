' Epidemia' tra i netturbini dopo il passaggio di cantiere | il Comune indaga

Il Comune ha avviato un’indagine in seguito a un aumento di assenze tra i netturbini, dopo il passaggio di un cantiere nelle vicinanze. Quasi la metà degli operatori non si è presentata al lavoro, sollevando preoccupazioni sulla possibile diffusione di malattie o altri problemi di salute. L’amministrazione sta verificando le cause di questa situazione per garantire il regolare svolgimento del servizio di raccolta rifiuti.

