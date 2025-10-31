ercolano incontro proficui tra comune e lavoratori del cantiere di igiene ambientale

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della Uiltrasporti. Estremamente positivo l’esito dell’incontro svoltosi nella giornata di ieri presso il Comune di Ercolano, alla presenza del Commissario Prefettizio, Dott. Dario Caputo, e del Dirigente Comunale, Dott. Alfredo Ibello. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto aperto e approfondito, durante il quale sono state illustrate le diverse criticità che, da tempo, interessano i lavoratori impegnati nel cantiere di igiene ambientale del territorio comunale. La discussione si è sviluppata in un clima di ascolto reciproco e di concreta attenzione verso le problematiche esposte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

