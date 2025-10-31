Ercolano incontro proficui tra Comune e lavoratori del cantiere di igiene ambientale
Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della Uiltrasporti. Estremamente positivo l’esito dell’incontro svoltosi nella giornata di ieri presso il Comune di Ercolano, alla presenza del Commissario Prefettizio, Dott. Dario Caputo, e del Dirigente Comunale, Dott. Alfredo Ibello. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto aperto e approfondito, durante il quale sono state illustrate le diverse criticità che, da tempo, interessano i lavoratori impegnati nel cantiere di igiene ambientale del territorio comunale. La discussione si è sviluppata in un clima di ascolto reciproco e di concreta attenzione verso le problematiche esposte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
IN 800 PER COSTRUIRE LA CAMPANIA DEL FUTURO Si è svolto a Villa Signorini a Ercolano con straordinaria partecipazione l’incontro “Quale futuro per la Campania”, promosso dall’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori”, pre - facebook.com Vai su Facebook
Ercolano, criticità su cantiere igiene urbana: UilTrasporti incontra il commissario prefettizio - Un tavolo di confronto che prova a cambiare passo sul cantiere di igiene ambientale di Ercolano. pupia.tv scrive