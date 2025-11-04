Epidemia di salmonella dopo il pasto a scuola | concluse le indagini tre nei guai
CALENZANO – La procura di Prato ha concluso le indagini preliminari e ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, inerenti a quella che si è rivelata essere u n’epidemia di salmonella, diffusasi per il tramite del germe patogeno strathcona ST2559, presente il 20 settembre 2024 sui pomodori ciliegino, usati crudi all’interno dei pasti, impiegati come ingrediente primario in diverse preparazioni fredde servite nelle mense scolastiche di 39 istituti tra scuole dell’infanzia, primarie e nido site nei comuni di Calenzano, Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Carmignano e Barberino del Mugello. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
