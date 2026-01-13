Engineering nuovo presidio strategico in Grecia

Engineering Group, azienda leader nella digitalizzazione di imprese e pubblica amministrazione, ha annunciato l'apertura di un nuovo presidio in Grecia tramite la creazione di Eng Hellas. Questa iniziativa mira a rafforzare la presenza strategica nel paese, favorendo lo sviluppo di soluzioni innovative e il supporto ai clienti locali. La scelta di espandersi in Grecia rappresenta un passo importante nel rafforzamento della presenza internazionale del gruppo.

Engineering, nuovo presidio strategico in Grecia. Nasce Eng Hellas - La nascita di Eng Hellas, con sede operativa ad Atene si inserisce nella strategia di consolidamento del Gruppo nell’Europa Sud- key4biz.it

Nasce Eng Hellas, un nuovo presidio strategico con sede operativa ad Atene per rafforzare la presenza di Engineering Group nell'Europa Sud-Orientale, dopo Albania e Serbia. Leggi il Comunicato Stampa: eng.it/it/news/press-… #DigitalTransformation #Clo x.com

