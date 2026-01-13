Engineering nuovo presidio strategico in Grecia

Engineering Group, azienda leader nella digitalizzazione di imprese e pubblica amministrazione, ha annunciato l'apertura di un nuovo presidio in Grecia tramite la creazione di Eng Hellas. Questa iniziativa mira a rafforzare la presenza strategica nel paese, favorendo lo sviluppo di soluzioni innovative e il supporto ai clienti locali. La scelta di espandersi in Grecia rappresenta un passo importante nel rafforzamento della presenza internazionale del gruppo.

(Adnkronos) – Engineering Group, leader nei processi di digitalizzazione per aziende e pubblica amministrazione guidato da Aldo Bisio, apre, attraverso la neocostituita Eng Hellas, un presidio strategico in Grecia.  La nascita di Eng Hellas con sede operativa ad Atene si inserisce nella strategia di consolidamento del Gruppo nell’Europa Sud-Orientale – dove ha presidi già attivi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

