Sala Comacina verso il nuovo distaccamento permanente della polizia stradale | Un presidio strategico per il Lago di Como

A Sala Comacina si è tenuto un sopralluogo nell’ex scuola che ospiterà il nuovo distaccamento permanente della polizia stradale, rafforzando la presenza sul territorio e migliorando la tutela del Lago di Como. L’iniziativa rappresenta un passo strategico per garantire sicurezza e servizi efficienti nella zona.

Questa mattina a Sala Comacina si è svolto un importante sopralluogo nell’ex scuola che diventerà la sede del nuovo distaccamento permanente della polizia stradale per il Lago di Como. Alla visita hanno partecipato il prefetto di Como Corrado Conforto Galli, il questore Marco Cali, il sindaco e. Quicomo.it Una giornata intera con i Sindaci del Lago di Como. Due Comitati provinciali sicurezza con le Forze di polizia e un sopralluogo a Sala Comacina dove a brevissimo in una ex scuola del Comune aprirà la nuova sede del Distaccamento della Polizia Stradale. U - facebook.com facebook Lunedì il sopralluogo operativo nei punti critici di Colonno, Sala Comacina, Tremezzina, Griante e Menaggio x.com

