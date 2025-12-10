L' operazione ' Strade sicure' a Borgo Mezzanone | Presidio strategico in uno dei siti più sensibili della provincia
Il prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, ha incontrato il prossimo comandante dell’operazione ‘Strade Sicure’ a Borgo Mezzanone, Colonnello Giovanni Orazio Costa, per definire il presidio strategico in uno dei territori più sensibili della provincia.
Il prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco ha ricevuto, presso il Palazzo del Governo, il Comandante dell'82° reggimento fanteria ‘Torino’, colonnello Giovanni Orazio Costa, quale prossimo Comandante del Raggruppamento ·'3 Puglia - Basilicata' per l'operazione ‘Strade Sicure’, accompagnato dal. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
