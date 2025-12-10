L' operazione ' Strade sicure' a Borgo Mezzanone | Presidio strategico in uno dei siti più sensibili della provincia

Foggiatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, ha incontrato il prossimo comandante dell’operazione ‘Strade Sicure’ a Borgo Mezzanone, Colonnello Giovanni Orazio Costa, per definire il presidio strategico in uno dei territori più sensibili della provincia.

Il prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco ha ricevuto, presso il Palazzo del Governo, il Comandante dell'82° reggimento fanteria ‘Torino’, colonnello Giovanni Orazio Costa, quale prossimo Comandante del Raggruppamento ·'3 Puglia - Basilicata' per l'operazioneStrade Sicure’, accompagnato dal. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

“Strade sicure ad Agrigento: basta vittime”, dopo la morte di Marco Chiaramonti parte la petizione online

Karim Tabti dei giovani socialisti: "Basta violenza, foggia merita strade sicure”

Sicurezza, la senatrice Rauti in saluto ai militari di 'Strade sicure': "Risultati concreti di deterrenza e sicurezza"

"Strade sicure": operazione e multe - "Operazione strade sicure" è il nome del servizio di prevenzione e repressione notturno che è stato condotto dalla Polizia locale di Castelfidardo nei giorni scorsi quando, grazie all’impiego di tre ... Segnala ilrestodelcarlino.it