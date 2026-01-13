Emergenza Pronto Soccorso Moscati | il COCIR chiede confronto tra direzione generale ASL Prefettura e sindaci

Il Comitato Civico Irpino (COCIR), rappresentato da Fabrizio Pesiri, sollecita un confronto tra la direzione generale, l’ASL, la Prefettura e i sindaci per affrontare congiuntamente la crisi del Pronto Soccorso Moscati. L’obiettivo è riaprire un dialogo istituzionale e trovare soluzioni condivise per migliorare la gestione delle emergenze sanitarie sul territorio.

Il Comitato Civico Irpino COCIR, in persona del suo rappresentante Fabrizio Pesiri, allo scopo di ricondurre in un alveo "istituzionale" la gestione della conclamata crisi della emergenza presso il Pronto Soccorso dell'A.O.R.N. San Giuseppe Moscati, comunica di aver investito della problematica.

