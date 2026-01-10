Comitato Sindaci Asl approva il decalogo per migliorare il Pronto soccorso

Il Comitato dei Sindaci dell’ASL ha approvato il decalogo proposto da Ciarlo, volto a migliorare la gestione, gli spazi e i servizi del Pronto Soccorso del San Pio. Questa iniziativa mira a ottimizzare l’efficienza e la qualità dell’assistenza, garantendo un servizio più efficace e adeguato alle esigenze dei cittadini. La decisione riflette un impegno condiviso per il potenziamento delle strutture di emergenza sanitaria.

Il Comitato dei Sindaci dell'Asl valuta positivamente il decalogo operativo proposto da Ciarlo per migliorare gestione, spazi e servizi del Pronto soccorso del San Pio. Benevento, 10 gennaio 2025 – Il Comitato dei Sindaci dell'Asl di Benevento, presieduto dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, ha esaminato e preso atto positivamente del documento proposto dal sindaco di Morcone Luigi Ciarlo contenente un decalogo con proposte operative per la gestione migliorativa del Pronto soccorso dell'Ospedale San Pio. Il documento contiene i seguenti punti: 1) Implementazione immediata delle linee guida "Indicazioni per l'organizzazione del Triage Intraospedaliero e l'Osservazione Breve Intensiva e per la gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso" approvate con Delibera della Giunta Regionale n.

