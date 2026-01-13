Eludono l' alt della polizia ma si schiantano | 4 in manette

Lunedì 12 gennaio, lungo le strade verso Vicenza Est, si è svolto un inseguimento tra la polizia e quattro uomini, che hanno tentato di eludere un controllo. L'auto, dopo un inseguimento di circa cinque chilometri, si è schiantata al casello autostradale, portando all'arresto dei quattro soggetti coinvolti. Un episodio che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

