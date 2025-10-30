Non si fermano all' alt e si schiantano contro un palo della segnaletica

La Polizia di Stato, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, del crimine diffuso e dell’immigrazione clandestina, ha denunciato due ragazzi per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.Nella. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Via Montebello a Lonato del Garda. Ore 22:00. Non si fermano all’alt dei Carabinieri. Alcuni ragazzi (di probabile origine Rom) si schiantano contro una asfaltatrice che prende fuoco insieme all’auto. I ragazzi pare non abbiano avuto conseguenze mentre l’aut - facebook.com Vai su Facebook

Non si fermano all'alt dei Carabinieri, tre giovani si schiantano a Lonato e distruggono l'auto: illesi per miracolo, erano senza patente - Tragedia sfiorata nella serata di sabato: il ventenne alla guida, che non aveva mai conseguito la patente, ha accelerato all'alt dei Carabinieri e ha perso il controllo del mezzo, che è andato complet ... Riporta brescia.corriere.it

Non si fermano all'alt e si schiantano, illesi tre giovani - Erano circa le 22 di ieri sera quando un'auto con tre ragazzi a bordo è finita al centro di una rotatoria a Lonato del Garda nel Bresciano, dopo che il conducente, senza patente mai conseguita, non si ... Si legge su msn.com

Lonato, senza patente ignorano l’alt e si schiantano: illesi 3 ragazzi - Non si sono fermati a un controllo dei carabinieri e dopo l'impatto l’auto su cui viaggiavano ha preso fuoco: denunciati per resistenza a pubblico ufficiale ... Come scrive giornaledibrescia.it