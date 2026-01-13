Eliana D' Onofrio presenta ‘Non ho paura di Jack’' a Lanciano

Eliana D'Onofrio presenta a Lanciano il suo libro ‘Non ho paura di Jack’, pubblicato da Sigraf con la prefazione di Massimo Pasqualone. La presentazione si inserisce nel ciclo di eventi dedicati all’opera, offrendo l’opportunità di approfondire i temi trattati e conoscere meglio l’autrice. Un momento di confronto dedicato ai lettori interessati a scoprire i dettagli e le motivazioni alla base di questa pubblicazione.

Proseguono le presentazioni del libro di Eliana D'Onofrio, 'Non ho paura di Jack', edizioni Sigraf, con la prefazione di Massimo Pasqualone.Domenica 18 gennaio alle 18, l'appuntamento è all'ottica Mascheroni di Lanciano. Il libro verrà presentato con la relazione della professoressa e scrittrice.

