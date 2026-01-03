La scrittrice lancianese Eliana D' Onofrio conquista la menzione di merito nel concorso letterario Letteralmonte
Eliana D'Onofrio, scrittrice di Lanciano, ha ricevuto una menzione di merito al concorso Letteralmonte con il racconto “Bruno”. La premiazione si svolgerà domenica 4 gennaio alle 11 nella sala consiliare del Comune di Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone. Questo riconoscimento conferma la qualità del suo lavoro e la sua presenza nel panorama letterario italiano.
Con il racconto “Bruno”, la scrittrice lancianese Eliana D'Onofrio si aggiudica la menzione di merito nel concorso letterario Letteralmonte, la cui cerimonia di premiazione si terrà domenica 4 gennaio, alle ore 11, nella sala consiliare del Comune di Monte San Giovanni Campano (Fr), nell’ambito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
