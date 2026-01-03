La scrittrice lancianese Eliana D' Onofrio conquista la menzione di merito nel concorso letterario Letteralmonte

Da chietitoday.it 3 gen 2026

Eliana D'Onofrio, scrittrice di Lanciano, ha ricevuto una menzione di merito al concorso Letteralmonte con il racconto “Bruno”. La premiazione si svolgerà domenica 4 gennaio alle 11 nella sala consiliare del Comune di Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone. Questo riconoscimento conferma la qualità del suo lavoro e la sua presenza nel panorama letterario italiano.

