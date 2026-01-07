A Lanciano la presentazione del libro di Eliana D’Onofrio Non ho paura di Jack

Giovedì 15 gennaio alle 18, presso la libreria Barbati di Lanciano, si terrà la presentazione del libro “Non ho paura di Jack” di Eliana D’Onofrio, pubblicato da Edizioni Sigraf. Un’occasione per conoscere un’opera che affronta temi di attualità con sensibilità e attenzione, offrendo uno sguardo approfondito su storie e riflessioni. L’evento è aperto a tutti coloro interessati a scoprire un nuovo contributo alla letteratura contemporanea.

Verrà presentato giovedì 15 gennaio, alle 18, alla libreria Barbati di Lanciano, il libro di Eliana D'Onofrio, "Non ho paura di Jack", Edizioni Sigraf.Marisa Riso, docente di Lettere e poetessa, terrà la relazione critica, mentre Gigliola D'Antonio, attrice lancianese, leggerà brani tratti dal.

