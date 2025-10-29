Cristiano Ronaldo Al Nassr altra delusione in Arabia | eliminato dalla King’s Cup contro Karim Benzema! Sfuma un nuovo trofeo
Cristiano Ronaldo Al Nassr, altra delusione in Arabia: eliminato dalla King’s Cup contro Karim Benzema! Sfumato ancora il primo trofeo nazionale Arabia Saudita dolce e amara per Cristiano Ronaldo, sempre più vicino all’incredibile record dei mille gol da professionista, ma ancora lontano dal suo primo titolo con l’Al Nassr (secondo se si considera la Coppa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
Cristiano Ronaldo è diventato virale per il discorso motivazionale prima di calciare la punizione: si dice un mantra da solo, ma poi sbaglia clamorosamente Vai su Facebook
Portogallo-Ungheria, Cristiano Ronaldo infinito: doppietta e altro record. VIDEO #SkySport #WCQ2026 - X Vai su X
Cristiano Ronaldo, un’altra occasione sfumata: ancora senza titoli in Arabia Saudita - Riad è stata il teatro di un’altra notte amara per Cristiano Ronaldo. Da tuttomercatoweb.com
Cristiano Ronaldo Al Nassr, altra delusione in Arabia: eliminato dalla King’s Cup contro Karim Benzema! Sfuma un nuovo trofeo - Cristiano Ronaldo Al Nassr, altra delusione in Arabia: eliminato dalla King’s Cup contro Karim Benzema! Lo riporta calcionews24.com
Ronaldo, altra delusione con l'Al Nassr: perde ai rigori la finale di King Cup - Il fuoriclasse portoghese non è riuscito a vincere la King League, al termine della finale giocata contro l'Al Hilal. Scrive corrieredellosport.it