Cristiano Ronaldo un altro capolavoro | la rovesciata illumina la notte dell’Al Nassr

Nel nono turno di Saudi Pro League, al King Saud University Stadium di Riad, l’Al Nassr ha superato l’Al Khaleej per 4-1, confermandosi in vetta alla classifica. La partita, giocata sabato sera, era cruciale per mantenere il cammino immacolato della capolista. E a firmarne il momento più atteso è stato Cristiano Ronaldo, autore al 96’ di una rovesciata che ha suggellato la serata e alimentato la sua corsa verso il traguardo delle mille reti ufficiali. La serata perfetta della capolista. Il successo dell’Al Nassr è maturato con un ritmo crescente. Le prime scosse sono arrivate nella parte finale del primo tempo, quando João Félix ha sbloccato il match con un destro preciso al 39’, consolidando il suo status da dominatore della classifica marcatori. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

