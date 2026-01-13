Tutto tranne questo | Irama torna con una ballad intensa

Il 16 gennaio, Irama torna in radio con una nuova ballad tratta dall’album “Antologia della vita e della morte”, già certificato Disco d’Oro. Il singolo rappresenta un momento importante nel percorso artistico dell’artista, offrendo un’interpretazione intensa e riflessiva. Questa canzone si inserisce nel suo percorso musicale, caratterizzato da una forte attenzione alla qualità dei testi e alla profondità emotiva.

Dal 16 gennaio in radio il nuovo singolo di Irama, tratto dall’album “Antologia della vita e della morte”, già Disco d’Oro. “Tutto tranne questo” è il nuovo singolo di Irama, in rotazione radiofonica da venerdì 16 gennaio. Il brano è estratto da Antologia della vita e della morte, l’album pubblicato per Warner Records ItalyWarner Music Italy che ha segnato il ritorno dell’artista dopo tre anni e che ha già ottenuto la certificazione Disco d’Oro, oltre a un debutto al primo posto della classifica FIMI. La canzone è una ballad intensa, costruita attorno al momento in cui una relazione giunge al suo epilogo inevitabile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

