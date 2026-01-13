irama in radio il nuovo singolo tutto tranne questo

È Tutto tranne questo il nuovo singolo di Irama, in rotazione radiofonica e tratto dall’album Antologia della vita e della morte. È Tutto tranne questo il nuovo singolo di Irama, in rotazione radiofonica da venerdì 16 gennaio. Il brano è contenuto in Antologia della vita e della morte, il nuovo album dell’artista pubblicato per Warner Records ItalyWarner Music Italy, che continua a raccontare con lucidità e intensità il suo percorso emotivo e artistico più recente. Tutto tranne questo è una ballad intensa e dolorosamente sincera, che affronta il momento in cui una relazione arriva al suo epilogo inevitabile. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

