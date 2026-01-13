È morto Rolando Nannicini ex parlamentare protagonista della politica del Valdarno

La comunità del Valdarno Superiore si trova a ricordare Rolando Nannicini, ex parlamentare e figura di spicco della politica locale, scomparso questa mattina presso l'ospedale di Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi. La sua lunga carriera e il suo impegno pubblico hanno lasciato un segno importante nel territorio. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità e per chi lo ha conosciuto e stimato.

