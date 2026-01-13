Addio a Rolando Nannicini protagonista della politica valdarnese

La comunità valdarnese e toscana piange la perdita di Rolando Nannicini, figura significativa della politica locale. Dopo una lunga malattia, si è spento questa mattina all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il territorio, che ricorderà il suo impegno e la sua dedizione al servizio pubblico.

La politica valdarnese e toscana è in lutto per la scomparsa di Rolando Nannicini, morto questa mattina all'ospedale di Santa Maria alla Gruccia dopo una lunga malattia. Nato a Montevarchi nel 1946, è stato docente, sindaco della città per due mandati negli anni Novanta e deputato alla Camera dal 2001 al 2008, prima con i Democratici di Sinistra, poi con l'Ulivo e il Partito Democratico. In Parlamento si è distinto per l'impegno nelle commissioni economiche e per l'attenzione costante alle esigenze del territorio, unendo rigore culturale e capacità di dialogo. Figura autorevole del centrosinistra toscano, ha lasciato un segno profondo nella vita civica locale e nazionale.

Politica: Simiani (Pd), cordoglio per la morte di Rolando Nannicini - Arezzo, 13 gennaio 2026 – Politica: Simiani (PD), cordoglio per l a morte di Rolando Nannicini "La scomparsa di Rolando Nannicini segna una perdita importante per i l Valdarno e per la Toscana. lanazione.it

È scomparso Rolando Nannicini, ex deputato per DS e PD - È morto all’età di 80 anni Rolando Nannicini, montevarchino, ex sindaco ed ex deputato dei DS e del PD e dell'Ulivo ... gonews.it

