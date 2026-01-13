Dumfries accelera | Tornerò prima del previsto E l’Inter rivede il mercato

Denzel Dumfries ha annunciato il suo ritorno prima del previsto, sottolineando un recupero che va oltre i tempi clinici. La sua dichiarazione rappresenta un chiaro segnale, non solo sul piano atletico, ma anche in ottica di mercato per l’Inter. Questo aggiornamento potrebbe influenzare le strategie della società, offrendo nuove possibilità di potenziamento e riorganizzazione della rosa.

Il recupero non è solo una questione di tempi clinici. A volte è una dichiarazione d'intenti. E il messaggio arrivato nelle ultime ore da Denzel Dumfries va letto esattamente così: come un segnale forte, diretto, che riguarda il campo ma tocca inevitabilmente anche il mercato dell' Inter. Dumfries rompe il silenzio e accende scenari nuovi. Con un lungo intervento pubblicato su LinkedIn, l'esterno olandese ha scelto un tono personale, quasi intimo, per raccontare il percorso seguito dopo l'infortunio alla caviglia rimediato contro la Lazio. Non un aggiornamento medico freddo, ma una riflessione lucida su dolore, accettazione e ritorno.

CorSport - C’è una fiducia cauta sulla chance di riportare Dumfries in campo prima del previsto: l’obiettivo è accelerare i tempi per averlo disponibile già nel derby di inizio marzo. - facebook.com facebook

TS - Dodò, #Inter e Napoli hanno preso informazioni. Ma Dumfries accelera: nuova data del rientro x.com