Speranza Dumfries | Potrei tornare prima del previsto

Speranza Dumfries, durante la riabilitazione, ha mostrato segnali positivi che potrebbero anticipare il suo ritorno in campo. La sua ripresa procede con successo, portando ottimismo sul possibile rientro prima del previsto. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali, ma le prime indicazioni sono di un recupero più rapido rispetto alle stime iniziali.

La riabilitazione di Denzel Dumfries procede meglio del previsto e il rientro in campo potrebbe arrivare in anticipo rispetto alle prime stime. A raccontarlo è stato lo stesso esterno dell’Inter, che ha affidato a un lungo e profondo post su LinkedIn il racconto del percorso vissuto dopo l’operazione alla caviglia sinistra. L’infortunio risale alla sfida contro la Lazio, chiusa con una vittoria per 2-0 dei nerazzurri ma segnata, per Dumfries, da un episodio decisivo attorno al 40’. Un avversario gli è caduto addosso con tutto il peso sulla caviglia: il dolore è stato immediato, ma l’olandese ha provato comunque a restare in campo, stringendo i denti per altri minuti prima di arrendersi nella ripresa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

